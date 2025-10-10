TWOSTONE&Sons（7352、以下TSS、東証グロース市場）。フリーのITエンジニアと企業のマッチングが中軸事業。企業向けIT・戦略コンサルティングも展開している。【こちらも】7期連続増収増益が濃厚:ウィルの原点は、創業者:伊知地氏の意志(will)TSS（当時はBrandingEngineer）に驚かされたのは、2020年7月の上場時だった。公開価格490円に対し、初値2920円で生まれた。その時点での予想PERは129.55倍。20年はIPO人気が急膨し