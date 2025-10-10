女優のニコール・キッドマンが、パリ・ファッションウィーク出席に緊張していたことを明かした。先日、シャネルのブランドアンバサダーに再び就任したことが発表されていたニコールは、6日に行われた2026年春夏コレクションにも2人の娘と共に出席していた。 【写真】わずか3カ月半前、ラブラブな姿を投稿していた… その準備を映した「ヴォーグ」誌の動画の中でニコールはこう語ってい