美容外科「高須クリニック」でおなじみの高須克弥氏が10日、都内で行われた『高須の遺言』発売記念会見に出席。がんについての持論を語った。【写真】80歳、全身がんで闘病中とは思えない！高須克弥本作は、2014年にがんを発病してから約11年、現在全身がんで闘病中の高須氏が、集大成となる作品をつづるために最後の筆を執った6年ぶりの最新著書。本書が発売された今の気持ちを高須氏は「発売までに死んじゃったらどうなる