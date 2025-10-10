俳優の夏帆、竹内涼真がW主演を務める、TBS系火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（毎週火曜後10：00）が新たにスタート。今回は、平原テツが演じる高田義史を紹介する。【写真多数】豪華キャストを一挙紹介！夏帆、竹内涼真、中条あやみら豪華な顔ぶれ同作は谷口菜津子氏の同名漫画（ぶんか社）を原作に、「料理」をきっかけに男女の価値観や“当たり前”を見直していく再生ロマンスコメディ。恋人のために料理を作