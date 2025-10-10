東急プラザ表参道「オモカド」3Fにある「ちいかわベーカリー」の常設店舗に、ハロウィンをテーマにしたパンが登場！ハロウィン仕様の「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」たちをイメージしたキュートなビジュアルのパンがラインナップされます☆ 東急プラザ表参道「オモカド」ちいかわベーカリー「ハロウィンメニュー」  販売期間：2025年10月14日（火）〜11月3日（月・祝）営業時間：11:00〜20:00予約方法： WEB限