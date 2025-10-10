£²£¶Ç¯¤ÎÏ¢Î©¤¬·èÎö´íµ¡¤Ë¤¢¤ë¼«Ì±ÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤ÎÅÞ¼ó²ñÃÌ¤¬£±£°Æü¸á¸å¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤¬¿·ÁíºÛ¤Ë¹â»ÔÁáÉÄ»á¤òÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢Ä¹Ç¯Ï¢Î©¤òÁÈ¤à¸øÌÀÅÞ¤¬¡ÖÂç¤­¤ÊÉÔ°Â¤ä·üÇ°¡×¤òÅÁ¤¨¡¢Ï¢Î©¸ò¾Ä¤¬Æñ¹Ò¡£¸øÌÀÂ¦¤¬¡ÖÎò»ËÇ§¼±ÌäÂê¡×¤Ê¤É¤Ï°ìÄêÍý²ò¤ò¼¨¤·¤¿¤¬¡¢´ë¶È¸¥¶â¤Î¼è°·¤¤¤Ê¤É¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×¤ÎÌäÂê¤ÇÊ¶µê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½°±¡²ñÇÉ¤Ï¼«Ì±£±£¹£¶¡Ü¸øÌÀ£²£´¡á£²£²£°¡£²áÈ¾¿ô¤Ï£²£³£³¡£¼«¸ø¤¬·èÎö¤·¤Æ¡¢Í¿ÅÞ¤¬¼«Ì±£±£¹£¶¤È¤Ê¤ì