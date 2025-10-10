寿がきや食品は10月13日から、人気の激辛カップ麺「辛辛魚らーめん」のスピンオフ商品「麺処井の庄監修 辛さひかえめ 辛辛魚らーめん」（希望小売価格税抜336円）を期間限定で発売する。展開2年目となる今年は、昨年より辛さを抑えながらも醤油の香りと豚骨の重厚感をアップ。さらに魚粉を増やすことで、最後まで濃厚な味わいが楽しめる一杯に仕上げた。辛さレベルは、レギュラー品を「5」としたとき、今回の「辛さひかえめ」は「3