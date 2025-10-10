PUSHIMが、年末恒例のプレミアムライブを12月にビルボードライブ横浜、東京、大阪にて開催する。 （関連：DJ RYOWはなぜ多くの仲間から愛される？AK-69、PUSHIMらアルバム参加者コメントから考察） 本公演は、12月10日にビルボードライブ横浜、27日にビルボードライブ東京、30日にビルボードライブ大阪にて開催。バンドメンバーとしてTANCO（Ba）、NODATIN（Gt）、YUKKY（Dr）、Mi3（Key）