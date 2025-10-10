モデルの美優が8日と9日に自身のアメブロを更新。息子たちの誕生日プレゼントを購入したエピソードや、長男が蕁麻疹と診断されたことを明かした。8日のブログで美優は「次男のお誕生日も無事に終了〜」と切り出し「子供達の誕生日は1年で1番のイベントなので2人とも終わってホッとした感じです」と心境を告白。誕生日当日に息子たちと共におもちゃ屋へ足を運んだことを報告した。息子たちはそれぞれ恐竜のおもちゃを選んだそうで「