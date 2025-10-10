タレントでエッセイストの岡田美里が、元夫・堺正章との娘たちとの家族ショットを披露した。岡田は１０日までにインスタグラムで「長女のお誕生日を祝いました」と報告。「頼りになる姉、風船を準備する妹、喧嘩（けんか）を一度もしたことがないふたりが仲良しでママもハッピーバースデー」と喜び、長女・菊乃さんと次女の女優・堺小春との３ショットをアップした。元祖カリスマ主婦として多くの番組にも出演していた岡田は