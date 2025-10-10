プロボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝の激戦の舞台裏に迫る「密着ドキュメンタリーＴｈｅＧｒｅａｔｅｓｔＮｉｇｈｔ井上尚弥ｖｓムロジョン・アフマダリエフ」が、ＮＴＴドコモが運営する映像配信サービス「Ｌｅｍｉｎｏプレミアム」（月額９９０円＝税込）で１６日午前１０時から独占配信される。９月１４日に名古屋市・ＩＧアリーナで行われた「ＮＴＴドコモＰｒｅｓ