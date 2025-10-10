ポストシーズンが行われているMLB。ドジャースが一足先に2年連続のリーグ優勝決定シリーズ進出を決めると、カブスも地区シリーズ突破へ逆王手をかけました。日本時間10日には、ナ・リーグ地区シリーズの2試合が開催。先に始まったドジャースとフィリーズの一戦は、6回まで両チーム無得点、7回にフィリーズが1点を先取すれば、即座にドジャースも追いつくという、接戦の展開となりました。そのまま突入した延長11回、2アウト満塁の