◇ナ・リーグ地区シリーズ第4戦ドジャース2×1―フィリーズ（2025年10月8日ロサンゼルス）ドジャースは9日（日本時間10日）、本拠でのフィリーズとの地区シリーズ第4戦に延長戦の末、サヨナラ勝ち。対戦成績を3勝1敗とし、2年連続17回目となるリーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。現地ではサヨナラ生還が話題を集めた。1―1で迎えた延長11回、1死からエドマンが左前打でチャンスメークすると、マンシーは中前打、E・ヘ