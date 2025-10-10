第７８回秋季全道高校野球大会（１２日開幕、プレド）の公式練習が１０日、大和ハウスプレミストドームで行われた。春夏通じて５度の甲子園出場を誇る古豪・苫小牧東は、２年生が修学旅行中のため１年生８人で練習を実施。１３日の初戦・立命館慶祥戦で１９９７年以来の勝利を目指す。２年生１２人のほか、前川護監督も８日に修学旅行へ出発。この日は１年生に３年生部員１人とＯＢ１人も加わって守備中心の練習を行った。松浦