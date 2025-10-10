女子レスリング五輪3連覇の吉田沙保里さん（43）が10日までに、自身のインスタグラムを更新。武尊と川口葵の結婚式への参列を報告した。吉田さんは「武ちゃん&葵ちゃん結婚おめでとう2人の素敵な姿を見て私も幸せをお裾分けしてもらえましたこれから夫婦で力を合わせて笑顔で仲良く過ごしてねとても素敵な結婚式でした」と報告。夫婦を囲む高砂での集合写真やテーブル席でゲストと並んだ写真など複数枚を投稿し