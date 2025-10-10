お笑いコンビ、おぎやはぎの小木博明（54）と矢作兼（54）が9日深夜（10日）放送のTBSラジオ「木曜JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。深夜の生放送中にリスナーから結婚報告のメールが相次ぐ異例の展開となった。小木は歌手森山良子の娘でミュージシャンの奈歩（53）と06年に結婚。結婚記念日が「10月10日」であることから、番組内で「チームオクトーバー」を主張。東京03の角田晃広や、同局の「JUNK」プ