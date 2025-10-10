iPhone 15の電池持ちが悪く、そろそろ機種変更を考えているけれど、下取りで最大6万7000円で買い取ってもらえると聞くと、果たしてキャリアの「端末購入プログラム（残価設定型プランなど）」とどちらが得なのか、疑問に思う方もいるでしょう。 本記事では、両者を比較しつつ、自分の利用スタイルに即した最適な選択を導けるように解説します。 下取りとは何か？ 「最大6万7000円」は実際に期待できるのか まず下取