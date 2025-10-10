【女子旅プレス＝2025/10/10】東京・原宿の“ちいかわパン屋”「ちいかわベーカリー」は、ハロウィン仕様のパンや秋限定のフィナンシェを、2025年10月14日（火）から11月3日（月・祝）の期間限定で提供する。【写真】池袋パルコに常設店「ちいかわレストラン」メニュー＆店内公開◆「ちいかわベーカリー」にハロウィンの季節が到来「ちいかわベーカリー」は、イラストレーター・ナガノが手掛ける作品「ちいかわ」のキャラクター