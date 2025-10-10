香川県庁 香川県高校教育課によりますと、9月20日に行われた公立高校の定時制課程秋季募集の入学者選抜試験で配点ミスがありました。 英語の基礎学力検査で発音を問う問題について、配点を「2点」とすべきところ「1点」としていました。県は該当する受験者1人に通知し、2点を配点しました。これによる合否への影響はないということです。