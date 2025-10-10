政府がアメリカ車を公用車として導入する案を検討しているとの報道について、日米関税交渉を担当した赤沢経済再生担当大臣は「フォードはトランプ大統領のお気に入り」などとコメントしました。【映像】赤沢経済再生担当大臣の発言「F150については、トランプ大統領のお気に入りなんですかね。なんか報道で、よくトランプ大統領がフォードのF150っていうのを口にされているのは私は承知はしておりますので、きっとお気に入りなの