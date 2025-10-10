厚生労働省によりますと、先月29日から今月5日までの1週間に全国の定点医療機関から報告されたインフルエンザの感染者数は1医療機関あたり1.56人でした。「流行期入りの目安」である、1人を超えた前週から1.5倍の増加となっています。東京都は1医療機関あたり3.3人で、他の道府県と比べて感染者数が多くなっているほか、沖縄県では大きな流行が発生する可能性を示す「注意報」レベルの10人を超えて12.18人となりました。厚労省は、