お笑いコンビ、ダイアンの津田篤宏（49）が、9日深夜放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」（木曜深夜0時21分）に出演。後輩芸人に恐怖した。この日は、普段言いづらいことを小声で言い合うトーク企画「大きい声では言えないけど、小さい声なら言える会」を放送。津田は「最近の流れ的にね」と言いづらそうに切り出すと、「後輩が先輩にかみつくというか、ネット上で言うたりであったりとか、番組とか、いないところで言ったりする