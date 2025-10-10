ÇÐÍ¥ÂçÀôÍÎ¡Ê52¡Ë¤¬9Æü¸á¸å7»þÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°50Ç¯ÌÜ¿¼ËÙ¤êSPÂè3ÃÆ¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Î¾¿Æ¤Î¸Æ¤ÓÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ïº£Ç¯2·î¡¢ÊüÁ÷50Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï1Ëü2500²ó¤òÄ¶¤¨¤ë²áµî¤ÎÊüÁ÷¤«¤é¤ªÊõ±ÇÁü¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹­¤²¤¿¡£MC¤Î¹õÌøÅ°»Ò¡Ê92¡Ë¤¬¡Ö¡Ø¥Ñ¥Ñ¡¢¥Þ¥Þ¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¤¢¤Ê¤¿¤¬¸À¤¦¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö»ä¤Ï¤Þ¤Àº£¤Ç¤â¤Í¡£¤â¤¦88¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤ä¤¸¤È¤ª¤Õ¤¯¤í¤ò²È¤Ç¤Ï¤Þ¤À¥Ñ¥Ñ¡¢¥Þ¥Þ¸Æ¤Ó¤·