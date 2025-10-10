国慶節連休明け初の営業日となった10月9日の午前、A株市場は全面高の展開となり、上海総合指数は高値の3898．31ポイントで寄り付き、午前10時10分に3900ポイントを突破しました。上海総合指数が3900ポイントを突破するのは、2015年8月以来のことです。午前中の取引終了時点で、上海総合指数は1．24％上昇、深セン成分指数は1．75％上昇、創業板指数は1．77％上昇しました。セクター別では、GPU、制御核融合、レアアースが上昇率の