45ºÐ¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤Î¥â¥Î¥¯¥í¥Õ¥©¥ÈÈÖÁÈ´ë²è¤Ç1¥«·î´Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÄ©Àï¤·¡¢8.5¥­¥í¸ºÎÌ¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ì¥¹¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤¿¤ó¤Ý¤Ý¡×¤ÎÀîÂ¼¥¨¥ß¥³(45)¡£¥É¥ì¥¹¤ÏÂç¤­¤á¤Î¥Õ¥ê¥ë¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¾åÉÊ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥Ü¥Ö¥Ø¥¢¤ò¥Ï¡¼¥Õ¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¥ê¥Ü¥óÉÕ¤­¤ÎÃ»¤á¥Ù¡¼¥ë¤ò¤¢¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÀîÂ¼¤µ¤ó¤¤¤¤Îø¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¤¡¡×¡ÖÀîÂ¼¤µ