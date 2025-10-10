スタッフの出迎えに喜び溢れる最新ショット5月に第2子を出産を発表した女優の石原さとみ(38)が仕事復帰。笑顔満開で喜ぶ最新の姿にファンが歓喜した。「スペシャルNEWS！石原さとみ10/16MC復帰します」と、石原さとみの最新ショットを披露したのは、NHKの情報番組「あしたが変わるトリセツショー」の公式インスタグラム。16日放送で番組復帰する石原がスタジオ入りする様子を公開した。花模様があしらわれたワンピースを着用