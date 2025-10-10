◆ソフトバンク全体練習（10日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクのリバン・モイネロ投手（29）が順調な仕上がりを披露した。この日の全体練習でライブBP（実戦形式の打撃練習）に登板。柳田、野村、緒方と各3打席対戦し、無安打に封じた。打者相手の投球はシーズン最終登板となった9月24日の楽天戦（楽天モバイル）以来、約半月ぶりとなった。モイネロは「打者相手には久々だったので、ブルペンの中で打者に立ってもらう