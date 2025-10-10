日本プロ野球選手会は10日、戦力外となった選手らを対象として11月12日にマツダスタジアムで開催する「エイブルトライアウト2025〜挑め、その先へ〜」の観戦チケットの販売について発表した。内野自由席が1000円で販売され、期間は当日のシートバッティング終了まで。「モアチゲット」のデジタルチケットのみの販売で、紙チケットの販売はない。11月12日が中止の場合13日に振替開催となり、12日のチケットが利用できる。また