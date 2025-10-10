SixTONES松村北斗（30）が10日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。デビューするまでに芸能活動をやめようと思ったことがあるかどうか聞かれ、「ある」と答えた。MCハライチ澤部佑から「北斗くんはデビューまでけっこう時間がかかってるんですよね」と質問されて「そうですね、2009年に芸能活動始めて、CDデビューしたのが20年なんで、11年ぐらいかかってますね」と話した。澤部が「SixTONESはできてた？