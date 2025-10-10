大竹しのぶ（C）2025映画「TOKYOタクシー」製作委員会 大竹しのぶが、山田洋次監督の最新作『TOKYOタクシー』（11月21日から公開）に声の出演が決定。浩二（木村拓哉）の姉・圭子を演じる。木村拓哉との初共演が実現した。山田洋次監督の91本目となる最新作『TOKYOタクシー』が、11月21日から公開。長きにわたり日本映画界で活躍し続け山田監督作品には欠かせない名女優・倍賞千恵子、そして『武士の一分』以来 19