東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【日本】 国内企業物価（9月）08:50 結果0.3% 予想0.1%前回-0.2%（前月比) 結果2.7% 予想2.5%前回2.7%（前年比) ※要人発言やニュース 【日本】 加藤財務相 一方的な急激な動き見られる、ファンダメンタルズ反映し安定的推移が重要 【米国】 米労働統計局（BLS） 政府閉鎖でもCPIを発表する準備を進めている、月末までに発表目指す