インフルエンザの感染者数が、7週連続で増加しています。厚生労働省によりますと10月5日までの1週間に全国の定点医療機関で計6013人の患者数が確認され、1医療機関あたり1.56人（前週1.04人）となりました。7週連続で増加していて、先週、流行の目安とされる「1」を超えて全国的な流行シーズンに入っています。都道府県別では沖縄県が12．18人と最多で、県は10日、インフルエンザ注意報（基準値10）を発令しました。このほか、東京