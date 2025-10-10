秋篠宮家の次女・佳子さまは京都にある伝統工芸の工房を視察されました。佳子さまは京都市内にある漆芸の工房を訪問されました。佳子さまは、他の分野の職人とも情報交換をしながら技術を磨いているとの説明に「いろいろ新しいことをたくさんされているんですね」と声をかけられました。日本工芸会の総裁を務める佳子さまは、「日本伝統工芸展」の会場にも足を運び、「人間国宝」による木製の棚などを鑑賞し、「すごく色合いも深み