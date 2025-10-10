県内ではクマの目撃が相次いでいます。親子とみられるクマが秋田市tと大仙市で撮影されました。10日午前9時半ごろ、秋田市外旭川鳥屋坂で撮影された映像です。親子とみられる2頭のクマが田んぼから出てきて道路を横断し、土木会社の資材置き場に入っていく様子がとらえられました。秋田市飯島の秋田厚生医療センターから東に1キロ余りの場所です。また、9日は大仙市でも田んぼを走る3頭のクマの映像が撮影され、ABSあきたア