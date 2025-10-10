物語コーポレーションは４日続落。９日取引終了後、月次動向の速報値を発表した。９月の既存店売上高（国内直営店とＦＣ店の合計）は前年同月比１％減となり、１６カ月ぶりにマイナスに転じた。これが嫌気されている。 客数は同５．７％減だった。全店ベースの売上高は同６．８％増とプラス基調を維持した。 出所：MINKABU PRESS