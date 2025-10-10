「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１０日午後２時現在で、ＮＡＮＯＭＲＮＡが「買い予想数上昇」で３位となっている。 ８日の取引終了後、ＳＢＩ証券（東京都港区）及びＳＢＩ新生企業投資（同）との業務提携を通じて投資事業に参入し、それに伴い会社分割によって２６年４月１日をメドにホールディングス体制へ移行すると発表した。投資事業を行う子会社ＮａｎｏＢｒｉｄｇｅＩｎ