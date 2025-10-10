エリアリンクが続伸している。投資顧問会社の英ゼナーアセットマネジメントが９日の取引終了後に関東財務局へ提出した変更報告書で、株式保有割合が６．０３％から７．１５％に上昇したことが判明し、思惑的な買いが入っているようだ。報告義務発生日は１０月２日。保有目的は投資を主な目的とするが、状況に応じて運営及び資本の効率化に向け、経営陣との意見交換や重要提案行為などを行う場合があるとしている。 出所