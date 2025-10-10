株式会社ハコスタは、コスプレイベント「acosta!（アコスタ）」を11月1日（土）と翌2日（日）に、みなとみらい地区の大型商業施設「横浜ワールドポーターズ」で開催する。 acosta!は全国各地で毎月開催される日本最大級のコスプレイベント。年間動員数は25万人を超えるという。同会場におけるacosta!の開催は初。 みなとみらい地区の街並みや海を一望できる屋上施設「ROOF TOP WORLD」を会場として活用