香取慎吾が自身のInstagramを更新し、『うたコン』に出演した際のオフショットを披露した。 【写真】『うたコン』のパネルの前で両手を広げる香取慎吾 ■香取慎吾が『うたコン』に登場し2曲を歌唱 10月7日に放送されたNHK総合の音楽番組『うたコン』に出演した香取。この日の特集テーマは、「日本人が愛したジャズ」。香取は、名曲「SING SING SING」を歌唱した。さらに、番組後半では「一億人の恋人（feat. 乃紫）」も披