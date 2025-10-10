ヤマトインターナショナル [東証Ｓ] が10月10日後場(14:00)に決算を発表。25年8月期の連結経常損益は6200万円の赤字(前の期は3億8500万円の黒字)に転落したが、26年8月期は2億7000万円の黒字にＶ字回復する見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比2円減の14円に減配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である6-8月期(4Q)の連結経常損益は2億6500万円の赤字(前年同期は7100万円の赤字)に赤字幅が拡大し、