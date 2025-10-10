10月21日を軸に調整が続く、臨時国会の召集日。国会が始まれば、首相指名選挙が行われ、次の首相が決まる。立憲民主党の安住淳幹事長が10月8日、国民民主党の榛葉賀津也幹事長と会談。首相指名選挙で野党候補を一本化し、国民民主の玉木雄一郎代表を野党の統一候補としたい考えを示したことが報じられた。「安住氏は、統一候補を立てる場合は立憲の野田佳彦代表にはこだわらず、玉木代表を有力な候補として考えると伝えたので