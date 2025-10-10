台湾の頼清徳総統は中国の軍事的脅威に対し、「台湾の盾」と名付けた高度な防空システムを構築すると表明しました。頼総統は10日、台湾が建国記念日と位置づける「双十節」の式典で演説し、中国を念頭に「権威主義が拡大し続け台湾海峡が深刻な脅威にさらされている」と指摘した上で、高度な防空システムを構築すると表明しました。頼清徳総統：「台湾の盾」の開発を加速し、多層的な防御、高度な警戒態勢、効果的な迎撃能力を備え