女優上戸彩（40）が10日、東京・浅草寺伝法院で丸亀製麺「1811人の麺職人が贈る丸亀製麺・打ち立ての秋」開幕式に出席した。各都道府県で限定商品を販売するご当地企画「わがまちうどん47」と、17日から2日間全国の丸亀製麺で「ひと口醤油うどん」配布を発表。同社のブランドアンバサダーを務め、「麺職人さんがこだわる打ち立ての良さを、もっと知っていただきたいし、これからもたくさんファンが増えていったらいいなと思いま