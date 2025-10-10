中国政府はレアアース(希土類元素)に対する輸出規制を拡大しました。輸出規制は2025年12月に発効予定で、ホルミウム、ツリウム、エルビウム、イッテルビウムといった元素の輸出が規制されるだけでなく、それらを磁石に加工する技術の輸出も規制対象となります。China expands rare-earth export controls, creating risks for PC component supply - Beijing tightens grip on materials for HDDs and more to protect national se