鷲尾伶菜が11月19日にリリースするミニアルバム『freivor』から、リード曲「TOP NOTE feat. SOOJIN」が本日10月10日に先行配信スタートした。タイトルの「TOP NOTE」は、香水の“最初に広がる香り”を意味しており、“自分らしさと誇りを持って生きる強さ”をテーマにした楽曲。サウンドプロデュースはグラミー賞にもノミネートされ、国内外の多くのアーティストを手掛けるSEANN BOWEが担当。柔らかくも芯のあるサウンドに仕上がっ