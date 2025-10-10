地区シリーズ第4戦米大リーグ・ドジャースは9日（日本時間10日）、本拠地での地区シリーズ第4戦でフィリーズと対戦し、延長11回の末2-1でサヨナラ勝ち。リーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。試合後、球団公式SNSは勝利を祝った1枚の画像を公開。ネット上で反響を呼び、日本人ファンからは「センスある」「感動すら覚えます」との声を寄せた。英雄として崇められたようだった。試合終了からおよそ10分後、ドジャース公式Xが投