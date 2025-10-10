ここ3年間（2022〜2024年）で国際結婚件数が着実に増加しているが、2024年の統計によると、韓国人男性が外国人女性を妻に迎える割合は74．7％に達した。特に、韓国人男性と日本人女性の国際結婚は前年に比べて40％も増加して注目を集めた。日本メディアも韓国人男性と日本人女性の結婚の話題を深く取り上げるほど関心を寄せている。1990年代の国際結婚は、結婚適齢期を過ぎた農村の独身男性の結婚を支援する目的で始まった。結婚仲