秋夕（チュソク、中秋）のゴールデンウィークを終えて取引を再開したKOSPI（韓国総合株価指数）が、史上初めて3600を突破した。今月2日に初めて3500を記録してから、営業日基準でわずか1日で新高値を更新した格好だ。10月10日、韓国取引所によると、KOSPIは取引開始からわずか2分で3606．86を記録し、早々に3600台を突破した。午前10時30分基準では前日比1．7％上昇した3609．56を記録している。機関投資家と個人投資家はそれぞれ2