昨年、韓国を訪れ医療機関を受診した外国人患者が117万人を超え過去最多を記録する一方で、医療サービスに対する不満やトラブルに関する相談事例も、4年前に比べて約10倍に急増したことが分かった。医療韓流の拡大の陰で、足踏み状態にとどまっている被害相談および救済体制を改善すべきだという声が上がっている。10月8日、国会保健福祉委員会所属の徐美和（ソ・ミファ）議員（共に民主党）が保健福祉部傘下の韓国保健産業振興院