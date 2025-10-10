ガールズケイリンの川嶋百香（28＝三重・114期）が梶原大地（28＝福岡・119期）と結婚したことをSNSで発表した。川嶋は10日付けで登録名を梶原百香とし、福岡に移籍した。川嶋は18年7月にデビューし、10日現在で通算668戦31勝1V。梶原は21年にデビューし、同通算353戦81勝4V。